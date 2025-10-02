Sukses Berkat E-Commerce UMKM Kopi Asal Bandung Ini Tembus Omzet Fantastis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan potensi besar dalam sektor perkebunan kopi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, produksi kopi di Jabar mencapai 25.550 ton, turut berkontribusi terhadap produksi kopi nasional.

Nyawang Langit Roastery, salah satu UMKM kopi lokal dari Jawa Barat, pun ikut meramaikan Khazanah perkopian Indonesia.

Roastery itu didirikan oleh Hadi Widodo, generasi ketiga keluarga pelaku usaha kopi asal Pontianak, Kalimantan Barat.

Sejak kecil Hadi akrab dengan aroma biji kopi di pabrik keluarga, sehingga ketika dewasa memutuskan mengembangkan usaha di industri kopi pula.

Lulus kuliah pada 2008, Hadi merantau ke Malaysia dan sempat membuka kedai kopi, tetapi hanya bertahan satu tahun.

Hadi pun kembali ke Indonesia dan mendalami seni roasting serta teknik terkait kopi dari berbagai daerah di dalam dan luar negeri.

Pandemi Covid menjadi titik balik Hadi ketika pindah ke Bandung pada 2022. Nyawang Langit Roastery, yang bermakna rasa syukur atas kenikmatan ketika menyesap kopi, resmi beroperasi pada pertengahan 2023.