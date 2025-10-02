JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sukses Berkat E-Commerce UMKM Kopi Asal Bandung Ini Tembus Omzet Fantastis

Sukses Berkat E-Commerce UMKM Kopi Asal Bandung Ini Tembus Omzet Fantastis

Kamis, 02 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Sukses Berkat E-Commerce UMKM Kopi Asal Bandung Ini Tembus Omzet Fantastis - JPNN.com Jabar
Owner Nyawang Langit Roastery Hadi Widodo dan Head of Communications Tokopedia dan TikTok E-commerve Indonesia Aditia Grasio Nelwan dalam kegiatan media talkshow & workshop bersama Nyawang Langit Roastery di Kota Bandung, Kamis (2/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan potensi besar dalam sektor perkebunan kopi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, produksi kopi di Jabar mencapai 25.550 ton, turut berkontribusi terhadap produksi kopi nasional.

Nyawang Langit Roastery, salah satu UMKM kopi lokal dari Jawa Barat, pun ikut meramaikan Khazanah perkopian Indonesia.

Baca Juga:

Roastery itu didirikan oleh Hadi Widodo, generasi ketiga keluarga pelaku usaha kopi asal Pontianak, Kalimantan Barat.

Sejak kecil Hadi akrab dengan aroma biji kopi di pabrik keluarga, sehingga ketika dewasa memutuskan mengembangkan usaha di industri kopi pula.

Lulus kuliah pada 2008, Hadi merantau ke Malaysia dan sempat membuka kedai kopi, tetapi hanya bertahan satu tahun.

Baca Juga:

Hadi pun kembali ke Indonesia dan mendalami seni roasting serta teknik terkait kopi dari berbagai daerah di dalam dan luar negeri.

Pandemi Covid menjadi titik balik Hadi ketika pindah ke Bandung pada 2022. Nyawang Langit Roastery, yang bermakna rasa syukur atas kenikmatan ketika menyesap kopi, resmi beroperasi pada pertengahan 2023.

Nyawang Langit Roastery meraih cuan puluhan juta rupiah berkat penjualannya di e-commerce Tokopedia dan TikTok Shop.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Tokopedia tiktok shop kopi jabar nyawang langit roastery roastery penjualan kopi umkm kopi lokal umkm kopi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU