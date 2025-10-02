GIIAS Bandung Jadi Debut Citroen C3 Sport dan Jeep Gladiator Terbaru

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dalam rangka meramaikan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2025, PT Indomobil National Distributor selaku APM resmi Citroen dan Jeep resmi memperkenalkan model terbarunya.

Masing-masing brand membawa unit terbarunya yang mejeng dalam event otomotif pada 1 – 5 Oktober 2025 di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung.

Citroen, membawa unit anyar Citroen C3 Sport yang tampil lebih sport dan dinamis. C3 Sport Edition tampil percaya diri dengan identitas atletisnya yang tampil lebih ekspresif.

Dari sisi eksterior, kendaraan ini tampil mencolok berkat body decals bertema sport yang yang terinspirasi dari dunia rally dan roof garnish yang mempertegas tampilan agresifnya.

Masuk ke bagian interior, nuansa sporty terasa kuat lewat penggunaan cover jok eksklusif dengan pola jahitan unik, pedal dengan aksen Sporty, hingga bantalan sabuk pengaman ber-design senada.

Tambahan ambient lighting di area dashboard dan kaki juga memberi sentuhan modern yang memperkuat pengalaman berkendara, terutama saat malam hari.

“Kami melihat bahwa generasi muda Indonesia semakin mencari kendaraan yang bisa menyesuaikan dengan gaya hidup mereka, aktif, dinamis, dan ekspresif. C3 Sport hadir untuk menjawab kebutuhan itu, dengan tampilan yang atraktif dan fitur yang relevan untuk aktivitas sehari-hari,” kata CEO PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw, dikutip Kamis (2/10/2025).

Fitur kenyamanan lain turut melengkapi C3 Sport, seperti pendingin kabin dengan aliran udara yang merata, serta head unit berukuran 10 inci dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto untuk hiburan tanpa batas selama perjalanan.