Karya IPPB Depok Dipamerkan Selama 5 Hari Ke Depan Demi Meriahkan Hari Batik Nasional

Kamis, 02 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Pembukaan pameran batik khas Depok, di Margo Hotel. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Batik karya pengrajin yang tergabung dalam komunitas Ikatan Perajin dan Pecinta Batik Depok (IPPBD) dipamerkan dalam rangka Hari Batik Nasional tahun 2025 yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) berkolaborasi dengan The Margo Hotel, di Lobby Ballroom The Margo Hotel.

Diketahui, pameran tersebut berlangsung selama lima hari, mulai 1 hingga 5 Oktober 2025.

Ketua IPPBD, Ambar mengatakan bahwa batik yang dipamerkan merupakan batik khas Depok.

“Pameran ini dilakukan dalam memperingati Hari Batik Nasional, sebagai bentuk menghargai warisan budaya Indonesia yang telah mendapatkan penghargaan dari Unesco,” ucapnya, Kamis (2/10).

Sebagai pengrajin batik, dirinya ingin memperkenalkan batik khas Depok lebih luas lagi.

“Selama ini orang hanya mendengar batik dari Solo atau Jogja, padahal Depok juga punya,” ujarnya.

Sementara, Public Relation Manager Margo Hotel, Dhini Hartono menuturkan, bahwa rangkaian acara masih terus berlangsung hingga beberapa hari kedepan.

“Hari pertama ini kami tampilkan kaitannya, besok baju yang sudah jadi, dan acara ini nanti akan ditutup dengan fashion show, untuk memamerkan karya-karya batik Depok,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

