Polisi Beberkan Kronologi Perusakan Mobil oleh Massa di Depok

Kamis, 02 Oktober 2025 – 16:30 WIB
Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan satu unit mobil dirusak massa di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, pada Rabu (1/10) malam, lantaran diduga merupakan pelaku tabrak lari.

Dalam video yang beredar, dinarasikan mobil berwarna putih tersebut dirusak massa setelah sebelumnya sempat berusaha melarikan diri.

Kemudian, pejalan kaki yang menjadi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menegaskan bahwa peristiwa itu bukan ah tabrak lari, melainkan ada masalah pribadi.

Dirinya menjelaskan awalnya korban berhenti untuk beristirahat dan minum kopi di pinggir Jalan Margonda Raya.

Kemudian, korban dihampiri oleh pelaku terkait permasalahan antara korban dengan pelapor.

“Korban sempat beranjak pergi dan meminta permasalahannya tersebut diselesaikan di Polres Metro Depok,” ucapnya, Kamis (2/10).

“Saat itu, terlapor langsung teriak ‘maling.’ Sehingga banyak masyarakat yang menghampiri korban,” sambungnya.

