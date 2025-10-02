Gegara 2 Hal Ini Jawa Barat Dilanda Inflasi 0,21 Persen

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan meningkatnya permintaan daging ayam ras hingga terus melonjaknya harga emas termasuk di dunia, memicu inflasi bulanan (month-to-month/mtm) September 2025 di Jawa Barat.

"Meningkatnya permintaan daging ayam ras dan terus melonjaknya harga emas dunia, menjadi pemicu utama inflasi bulanan pada September 2025 yang tercatat sebesar 0,21 persen," kata Plt Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus.

Adapun untuk inflasi tahun berjalan (year-to-date/ytd), lanjut Darwis, adalah sebesar 1,57 persen, sedangkan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2025 sebesar 2,19 persen.

"Seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi bulanan pada September 2025. Inflasi tertinggi dialami kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,45 persen, dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen. Diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,28 persen dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen," ujar Darwis.

Untuk kelompok pengeluaran lainnya, kata Darwis, yaitu kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga inflasinya sebesar 0,04 persen.

Sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,10 persen, dan kelompok kesehatan inflasi sebesar 0,03 persen.

Selain itu yang juga mengalami inflasi yaitu kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,12 persen, lalu diikuti kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen, serta kelompok pendidikan sebesar 0,10 persen.

Untukkelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, BPS Jabar mencatat terjadi inflasi sebesar 0,04 persen.