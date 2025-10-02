Viral! Mobil Dirusak Massa Lantaran Diduga Pelaku Tabrak Lari, Begini Penjelasan Polisi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan satu unit mobil dirusak massa di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, pada Rabu (1/10) malam, lantaran diduga merupakan pelaku tabrak lari.

Dalam video yang beredar, dinarasikan mobil berwarna putih tersebut dirusak massa setelah sebelumnya sempat berusaha melarikan diri.

Kemudian, pejalan kaki menjadi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menegaskan bahwa peristiwa itu bukanlah tabrak lari.

“Bukan (tabrak lari),” ucapnya, Kamis (2/10).

Dirinya menuturkan, bahwa itu awalnya merupakan masalah pribadi.

“Itu terkait masalah pribadi. Jadi mobil itu dikejar, dan diteriaki maling karena sempat kabur,” tuturnya.

Warga yang mendengar teriakan tersebut pun, langsung ikut terprovokasi dan menghadang mobil tersebut.