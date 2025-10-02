BGN Tutup SPPG Pencuci Ompreng Asal-asalan dan Tidak Higienis di Citatah KBB

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Sebuah video yang memperlihatkan petugas sedang mencuci ompreng atau tempat makan MBG di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Pasalnya, para petugas itu mencuci secara asal-asalan dan menggunakan air yang tidak higienis.

SPPG ini diketahui berada di Jalan Raya Tagog Munding, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam video yang beredar, sejumlah ompreng MBG tampak hanya dicelupkan ke dalam sebuah ember berisi air keruh.

Proses pencuciannya pun dilakukan seadanya, tanpa air mengalir. Air yang digunakan pun tampak kotor berwarna keruh dan dipakai berulang kali untuk membersihkan banyak tempat sekaligus.

Petugas juga hanya membersihkan secara menggoyangkan ompreng sebentar di dalam ember, lalu langsung ditumpuk kembali.

Tidak nampak adanya standar kebersihan yang diterapkan, baik penggunaan detergen khusus makanan maupun proses pembilasan dengan air bersih.

Ompreng yang seharusnya steril justru dicuci dengan cara asal-asalan dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima program MBG.

Merespons video viral tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) yang diwakili oleh Direktur Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) Wilayah II Brigjen TNI Albertus Doni Dewantoro, terjun langsung menutup operasional dapur MBG ini.