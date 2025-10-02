Bupati Karawang Targetkan Punya 200 SPPG Demi Mendukung Program MBG

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menargetkan pendirian 200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saat ini baru ada 53 SPPG. Ke depan ditargetkan bisa bertambah hingga 200 SPPG untuk memenuhi kebutuhan MBG di seluruh sekolah di wilayah Karawang," kata Bupati Aep di Karawang, Kamis (2/10).

Ia menyampaikan MBG merupakan program pemerintah pusat yang langsung diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, harus dikawal dengan baik oleh pemerintah daerah.

Program MBG bukan hanya soal memberikan makanan gratis, kata dia, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kecerdasan anak-anak Karawang.

Bupati Aep mengatakan akan melibatkan Dinas Kesehatan, Polres, dan puskesmas, untuk memastikan langkah-langkah preventif dilakukan sejak awal terhadap Program MBG ini.

Untuk memperkuat pengawasan, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang akan melibatkan 50 puskesmas di seluruh Karawang.

Ia juga membuka peluang kerja sama antara SPPG dengan asosiasi jasa katering lokal, agar pelaksanaan Program MBG berjalan konsisten dan sesuai standar operasional (SOP) yang berlaku.

"Kami berharap agar para pengelola dapur melengkapi izin dan memenuhi SOP yang ditetapkan. Jangan sampai ada masalah di lapangan. Target kami 200 dapur (SPPG) berjalan optimal, sementara saat ini baru 53. Ke depan, semua harus siap dan sesuai aturan," katanya.