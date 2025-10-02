1.014 Rumah di Depok Dapat Bantuan RTLH di Tahun Ini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri sebut tahun ini ada 1.014 rumah yang mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dirinya meminta warga penerima bantuan RTLH untuk memanfaatkan bantuan dengan melakukan perbaikan rumah pada bagian yang dianggap penting atau prioritas.

Menurutnya, kondisi rumah warga berbeda-beda, sehingga perbaikan harus lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan.

Dirinya menekankan agar fokus utama diarahkan pada bagian rumah yang paling mendesak, seperti atap, dinding, lantai, dan kamar mandi.

“Prioritas pertama adalah memastikan rumah tidak lagi bocor. Setelah itu selesai, barulah perbaikan bisa dilanjutkan ke bagian lain seperti dinding, lantai, dan kamar mandi,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, tahun ini terdapat 1.014 rumah yang mendapatkan bantuan RTLH dari total pengajuan sebanyak 1.089 unit yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Depok.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya program RTLH.

Menurutnya, program ini sangat bermanfaat, mengingat masih banyak warga yang membutuhkan perhatian serius terhadap kondisi rumah yang mereka tinggali.