Tren Mobil Listrik di Jabar Melesat 1.000 Persen, Wuling Dominan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tren penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Jawa Barat mengalami peningkatan cukup signifikan sejak 2022 hingga Desember 2024.

Peningkatan pengguna kendaraan listrik di Jawa Barat selama tiga tahun itu mencapai 1.000 persen atau 3.133 unit di 2022 dan 36.972 unit KBLBB pada Desember 2024.

Selaras dengan data tersebut, Public Relations (PR) Manager Wuling Motors Indonesia Brian Gomgom mengatakan tahun ini penjualan kendaraan listrik, khususnya mobil secara nasional mengalami peningkatan 10 persen daripada tahun sebelumnya.

Peringkatan itu menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung semakin meminati mobil listrik, peningkatan dua kali lipat dari sebelumnya.

"Pertumbuhan mobil listrik memang tumbuh pesat di Kota Bandung termasuk kota besar lainnya," kata Brian ditemui dalam acara GIIAS Bandung 2025 di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Kamis (2/10/2025).

Brian menambahkan, Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV masih mendapatkan tempat di hati masyarakat Jabar khususnya Kota Bandung. Hal itu terbukti dari konfigurasinya mencapai 60 persen.

"Jadi itu EV (mobil listrik) terus tumbuh daripada versi ICE (mobil konvensional)," ujarnya.

Sementara itu, Regional Sales Area Wuling Motors Dandy Damar Raharja menargetkan 150 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 pada 1 sampai 5 Oktober.