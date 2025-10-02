JPNN.com

Ratusan Pelajar Keracunan MBG, Pemkab Garut Tetapkan Status KLB

Kamis, 02 Oktober 2025 – 07:45 WIB
Ilustrasi keracunan makanan dari menu makan bergizi gratis (MBG). Ilustrator: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, GARUT - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut mencatat jumlah korban dalam kasus dugaan keracunan paket Menu Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut pun telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). 

Kepala Dinkes Garut, Leli Yuliani mengatakan, sebanyak 135 orang pasien tercatat hingga Rabu (1/10). Adapun di hari sebelumnya, tercatat sebanyak 147 pasien.

“Total pasien 282 orang,” kata Leli dalam keterangannya.

Dari angka tersebut, sebanyak 81 orang masih dirawat inap di puskesmas Leles, 2 orang orang di Puskesmas Kadungora, dan 6 pasien di RSUD Slamet.

“193 lainnya sudah diperbolehkan pulang,” imbuh dia.

Sebelumnya, peristiwa keracunan massal siswa di Garut, diduga usai menyantap MBG terjadi pada Selasa (30/9). Salah satu sekolah yang siswanya terdampak ialah SMPN 1 Kadungora.

“Tadi saya ikut bawa, ada 13 yang yang saya bawa. Sisanya pakai ambulance. Kalau tadi 20 siswa, tapi sekarang tidak tahu mungkin bertambah,” ucap Eros, Selasa (30/9).

Jumlah keracunan paket MBG di Kabupaten Garut hari ini tembus 282 pelajar. Pemkab Garut tetapkan status KLB.
