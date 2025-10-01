Tak Mau Ada Keracunan MBG di Karawang, Bupati Aep Ultimatum Pengelola SPPG

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengumpulkan puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengantisipasi persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti keracunan atau menu makanan basi seperti yang terjadi di daerah lain.

"Kalau ada masalah dalam Program Makan Bergizi Gratis di daerah lain, jangan sampai terjadi di Karawang. Saya tidak mau Karawang tercoreng oleh persoalan MBG," kata Aep di depan puluhan pengelola SPPG di Karawang, Jawa Barat, Rabu (1/10).

Ia mengatakan pengelola SPPG di daerahnya agar berhati-hati dan tidak menganggap remeh penyediaan menu Makanan Bergizi Gratis.

Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Pelaksanaan Program MBG ini menjadi sorotan karena secara nasional cukup banyak anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi, di Karawang jangan sampai ada masalah dalam Program MBG ini. Kami mengajak semua pihak, baik Forkopimda, SPPG, maupun para pelaku katering untuk duduk bersama. Mari bicara jujur soal kendala, guna mencari solusi sebelum masalah membesar," katanya.

Jajaran Forkopimda Karawang, kata bupati, selalu mendukung Program MBG, tetapi kuncinya tetap di dapur atau SPPG.

Atas hal tersebut ia mengingatkan agar pihak SPPG terus menjaga kualitas makanan dan selaku membangun komunikasi dengan Forkompinda Karawang.

Menurut dia, Program MBG bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan investasi besar untuk masa depan bangsa. Pemberian makanan bergizi sejak usia sekolah akan melahirkan generasi sehat, kuat, dan cerdas.