DFSK dan SERES Hadir di GIIAS Bandung 2025, Tawarkan Ragam Kendaraan Ramah Lingkungan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Sokonindo Automobile, agen pemegang merek DFSK dan SERES di Indonesia, turut ambil bagian dalam ajang GAIKINDO Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) Bandung 2025.

Event otomotif terbesar itu berlangsung di Sudirman Grand Ballroom, 1 - 5 Oktober 2025.

Kehadiran DFSK dan SERES kali ini menandai upaya pabrikan untuk memperluas jangkauan di wilayah Jawa Barat, khususnya lewat pengenalan kini kendaraan niaga dan listrik yang diandalkan.

Dalam pameran ini, pengunjung bisa melihat langsung tiga model andalan, yaitu DFSK Gelora E, DFSK Super Cab, dan SERES E1.

Ketiganya mewakili kebutuhan yang berbeda, mulai dari operasional bisnis hingga mobilitas personal di perkotaan.

Salah satu sorotan utama di booth DFSK adalah Gelora E, kendaraan niaga ringan bertenaga listrik yang sudah diproduksi lokal di pabrik DFSK di Cikande, Serang, Banten.

Model ini tersedia dalam dua varian, Blind Van dan Mini Bus, yang ditujukan untuk segmen logistik serta transportasi penumpang.

Ditenagai baterai 42 kWh, Gelora E diklaim mampu menempuh jarak hingga 300 km dalam satu kali pengisian penuh.