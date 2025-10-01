JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini DFSK dan SERES Hadir di GIIAS Bandung 2025, Tawarkan Ragam Kendaraan Ramah Lingkungan

DFSK dan SERES Hadir di GIIAS Bandung 2025, Tawarkan Ragam Kendaraan Ramah Lingkungan

Rabu, 01 Oktober 2025 – 21:40 WIB
DFSK dan SERES Hadir di GIIAS Bandung 2025, Tawarkan Ragam Kendaraan Ramah Lingkungan - JPNN.com Jabar
PT Sokonindo Automobile, agen pemegang merek DFSK dan SERES di Indonesia, turut ambil bagian dalam ajang GAIKINDO Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) Bandung 2025, Rabu (1/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Sokonindo Automobile, agen pemegang merek DFSK dan SERES di Indonesia, turut ambil bagian dalam ajang GAIKINDO Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) Bandung 2025.

Event otomotif terbesar itu berlangsung di Sudirman Grand Ballroom, 1 - 5 Oktober 2025.

Kehadiran DFSK dan SERES kali ini menandai upaya pabrikan untuk memperluas jangkauan di wilayah Jawa Barat, khususnya lewat pengenalan kini kendaraan niaga dan listrik yang diandalkan. 

Baca Juga:

Dalam pameran ini, pengunjung bisa melihat langsung tiga model andalan, yaitu DFSK Gelora E, DFSK Super Cab, dan SERES E1. 

Ketiganya mewakili kebutuhan yang berbeda, mulai dari operasional bisnis hingga mobilitas personal di perkotaan. 

 Salah satu sorotan utama di booth DFSK adalah Gelora E, kendaraan niaga ringan bertenaga listrik yang sudah diproduksi lokal di pabrik DFSK di Cikande, Serang, Banten. 

Baca Juga:

Model ini tersedia dalam dua varian, Blind Van dan Mini Bus, yang ditujukan untuk segmen logistik serta transportasi penumpang. 

Ditenagai baterai 42 kWh, Gelora E diklaim mampu menempuh jarak hingga 300 km dalam satu kali pengisian penuh.

DFSK dan SERES membawa tiga model andalan dalam event otomotif terbesar, GIIAS Bandung 2025. Simak spesifikasinya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   giias bandung dfsk seres dfsk super cab giias 2025

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU