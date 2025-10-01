Cerita Agam Rinjani Menembus Hutan - Sungai Bersama BJ40 Plus

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sudah tiga bulan terakhir, Agam Rinjani, pramuantar wisata asal Lombok, menjajal SUV asal Cina, Baic BJ40 Plus.

Bagi Agam, kendaraan bukan sekadar alat transportasi saja, tetapi juga teman perjalanan yang harus memberikan rasa aman.

Pemilik nama lengkap Abdul Haris Agam itu belum lama ini menggunakan mobil SUV keluaran Baic.

Baca Juga: Kronologi Siswi SMK di Bandung Barat Tewas Diduga Keracunan MBG

Dia banyak mengendarainya untuk menjajal area hutan dan sungai saat mengantar tamu menuju destinasi wisata.

"Saya merasa aman pakai mobil setelah ini hampir tiga bulan pakai," kata Agam ditemui dalam acara Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) Bandung, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, rasa aman saat berkendara menjadi poin penting saat dirinya memilih kendaraan.

Baca Juga: Polisi Beberkan Kondisi Balita Korban Penganiayaan ART di Depok

Ketersediaan fitur road bar di area kemudi mobil, membuatnya bisa menggenggam erat saat melalui area yang terjal. Apalagi kondisi alam yang kadang tak bisa diprediksi.

"Ada road bar-nya di dalam jadi kalau kecelakaan atau jatuh ke jurang atau gimana, tetap safety pengemudinya, karena road bar bawaannya," ungkapnya.