GIIAS Bandung Dongkrak Ekonomi Jabar, Investasi Otomotif Makin Menggeliat

Rabu, 01 Oktober 2025 – 14:45 WIB
GIIAS Bandung Dongkrak Ekonomi Jabar, Investasi Otomotif Makin Menggeliat
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika, dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Dirjen Ilmate) Kementerian Perindustrian Setia Diarta dalam pembukaan pameran otomotif GIIAS di Sudirman Ballroom, Kota Bandung, Rabu (1/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelaran pameran otomotif Gaikindo Indonesia Intertional Auto Show (GIIAS) 2025 resmi dibuka di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Rabu (1/10/2025). 

Ajang ini bukan sekadar sektor pameran kendaraan, melainkan juga sebagai penggerak sektor perekonomian di Jawa Barat. 

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Erwan Setiawan mengatakan, pelaksanaan GIIAS di Bandung menjadi bukti bahwa Jabar kiji menjadi magnet industri otomotif nasional, sekaligus destinasi investasi potensial. 

"GIIAS bukan hanya pameran, tapi juga ajang edukasi, hiburan, dan yang terpenting, investasi. Ini membawa multiplier effect besar bagi ekonomi daerah," kata Erwan dalam sambutannya. 

Erwan menyebutkan, pertumbuhan industri otomotif di Jabar kini tidak hanya terkonsentrasi di Karawang dan Bekasi. 

Wilayah utara Jabar, seperti Subang, mulai berkembang pesat sebagai kawasan manufaktur otomotif, terutama karena ditunjang akses ke Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. 

"Kini sudah mulai dibangun pabrik otomotif di pesisir utara Subang. Ini menunjukkan Jabar menjadi pusat manufaktur otomotif yang strategis," ujarnya. 

Erwan juga menyambut positif para investor yang menanamkan modal di sektor otomotif Jabar.

Wagub Jabar Erwan Setiawan mengungkapkan, pameran kendaraan GIIAS bisa menjadi penggerak sektor perekonomian di Jabar.
