JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini PPPK Paruh Waktu Dilarang Pakai Seragam Korpri? Begini Penjelasan Prof Zudan yang Bikin Tenang ASN

PPPK Paruh Waktu Dilarang Pakai Seragam Korpri? Begini Penjelasan Prof Zudan yang Bikin Tenang ASN

Rabu, 01 Oktober 2025 – 08:00 WIB
PPPK Paruh Waktu Dilarang Pakai Seragam Korpri? Begini Penjelasan Prof Zudan yang Bikin Tenang ASN - JPNN.com Jabar
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pelantikan PPPK paruh waktu sudah berlangsung sejak Senin, 29 September 2025.

Data yang diterima JPNN mencatat jumlah PPPK paruh waktu yang sudah dilantik sebanyak 1039.

PPPK paruh waktu tersebut tersebar di kota Balikpapan sebanyak 713 dan 326 di kabupaten Paser.

Baca Juga:

Namun, di tengah kegembiraan para PPPK paruh waktu, mencuat isu tak sedap. Mereka dikabarkan tidak boleh menggunakan seragam Korpri.

"Ini kawan-kawan gelisah, katanya mereka khawatir nantinya tidak bisa mengenakan seragam Korpri dan pakaian dinas lainnya selayaknya ASN," kata Ketua umum (Ketum) Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih kepada JPNN, Selasa (30/9).

Jika ada larangan demikian, lanjutnya, nyata-nyata ada perbedaan mencolok.

Baca Juga:

Seharusnya label ASN berlaku untuk PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu Dia pun mengimbau agar Ketum Korpri Pusat Prof. Zudan Arif Fakrullah untuk memberikan keterangan kepada honorer yang akan diangkat PPPK paruh waktu.

Prof. Zudan yang dikonfirmasi JPNN secara terpisah mengatakan, tidak ada larangan bagi PPPK paruh waktu mengenakan Korpri maupun pakaian dinas.

PPPK Paruh Waktu dilarang pakai seragam Korpri? Begini penjelasan Prof Zudan Arif yang bisa bikin tenang ASN, disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pppk paruh waktu PPPK korpri BKN Honorer Zudan Arif Fakrullah AP3KI PNS NI PPPK

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU