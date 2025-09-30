JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Tokopedia dan TikTok Shop Bantu Perkuat Ekosistem Kopi Excelsa Sumedang

Tokopedia dan TikTok Shop Bantu Perkuat Ekosistem Kopi Excelsa Sumedang

Selasa, 30 September 2025 – 19:55 WIB
Tokopedia dan TikTok Shop Bantu Perkuat Ekosistem Kopi Excelsa Sumedang - JPNN.com Jabar
Pemilik Usaha Uberall Roastery Cirebon, Farhan Irfanto, Juara Ketiga World Brewers Cup 2024, Ryan Wibawa, Head of Communications Tokopedia and TikTok E-commerce, Indonesia, Aditia Grasio Nelwan, dan Petani Kopi sekaligus Prosesor Kopi Excelsa, Rainaldi, pada acara Media Workshop Hari Kopi Sedunia #SatuDalamKopi: Excelsa, Bintang Baru Kopi Nusantara, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/09/2025). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tokopedia dan TikTok Shop terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kopi di Indonesia lewat inisiatif #SatuDalamKopi.

Menyambut Hari Kopi Sedunia yang jatuh pada 1 Oktober, Tokopedia dan TikTok Shop berkolaborasi bersama Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Perkebunan Kabupaten Sumedang untuk mendukung kemajuan para UMKM sekaligus petani kopi. Salah satunya kopi excelsa yang berasal dari Sumedang.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penghasil kopi di Indonesia dengan perkebunan arabika menjadi yang terluas, mencapai 3.707 hektar pada 2024.

Baca Juga:

Sementara perkebunan kopi excelsa terdaftar di Jawa Barat memiliki luas 88 hektar dan sisanya ditemukan tersebar di area tempat tinggal warga yang jumlahnya lebih dari 3.000 pohon.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mencatat, Sumedang menjadi salah satu sentra kopi grade unggul di Indonesia, yang juga menghasilkan kopi excelsa.

Beberapa areal penghasil kopi di Sumedang antara lain Gunung Manglayang, Gunung Beser Rancakalong, Gugusan Gunung Kareumbi, Gunung Cakrabuana, dan Gunung Tampomas.

Baca Juga:

Head of Communications Tokopedia and TikTok E-commerce, Indonesia, Aditia Grasio Nelwan, mengatakan, inisiatif #SatuDalamKopi merupakan bagian dari upaya mendukung digitalisasi pelaku usaha lokal dan petani kopi di Indonesia dari sisi hulu yang telah dilakukan sejak tahun 2024 lalu, termasuk di Lahat, Sumatra Selatan, dan Kamojang, Jawa Barat.

"Melalui kolaborasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, kami berharap dukungan bagi para petani kopi, berupa pemberian mesin pengolahan biji kopi, bisa meningkatkan daya saing dan produktivitas kopi excelsa, baik di pasar lokal maupun nasional," ucap Adit dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (30/9/2025).

Tokopedia dan TikTok Shop terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kopi di Indonesia lewat inisiatif #SatuDalamKopi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Tokopedia tiktok shop kopi excelsa kopi sumedang hari kopi sedunia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU