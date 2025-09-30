Nelayan Muaragembong Temukan Hiu Tutul Mati di Perairan Pantai Utara Jawa

JPNN.com

Selasa, 30 September 2025 – 18:00 WIB
Seekor hiu tutul sepanjang empat meter dibawa ke daratan usai ditemukan dalam kondisi mati tak jauh dari bibir pantai perairan Pantura Jawa, Kampung Muara Mati, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Selasa. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Seekor hiu tutul sepanjang empat meter ditemukan dalam kondisi mati di perairan Pantai Utara Jawa, Kampung Muara Mati, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi.

"Hiu itu sudah dalam keadaan mati saat ditemukan nelayan tak jauh dari bibir pantai sebelum dibawa ke daratan," kata Sekretaris Desa Pantai Bahagia, Ahmad Qurtubi di lokasi, Selasa (30/9).

Ia mengungkapkan penemuan satwa laut dilindungi penuh tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang nelayan setempat bernama Rohani (42 tahun) saat dirinya sedang mencari ikan menggunakan alat tangkap tradisional.

"Saat lagi menyisir dengan sero (alat tangkap), dia menemukan ikan itu masuk ke dalam sero sudah dalam keadaan mati," katanya.

Karena ukuran ikan yang besar, Rohani kemudian meminta bantuan teman-temannya untuk mengevakuasi bangkai ikan tersebut dari alat tangkapnya.

"Dia bingung bagaimana cara mengeluarkan ikan sebesar itu, lalu dia memanggil teman-temannya untuk membantu evakuasi," katanya.

Proses evakuasi dilakukan dengan menarik bangkai ikan hiu tersebut menuju daratan. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan luka di tubuh ikan.

"Kalau saya lihat, tidak ada bekas luka pada tubuhnya. Belum jelas sebab kematian ikan," katanya.

