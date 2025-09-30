JPNN.com

Diguyur Hujan Deras, 2 Rumah di Depok Diterjang Longsor

Selasa, 30 September 2025 – 17:00 WIB
Potret kondisi rumah yang mengalami longsor. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Hujan deras yang terjadi di Depok mengakibatkan dua rumah warga di Cipayung, Kota Depok mengalami longsor, pada Senin (29/9) sore.

Tampak petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berada di lokasi, untuk membersihkan puing-puing longsoran yang menutup sebagian aliran sungai.

Diketahui, dua rumah yang berdiri di dekat aliran sungai tersebut mengalami kerusakan parah pada bagian belakang rumahnya.

Salah satu pemilik rumah, Fani mengatakan, bahwa awalnya terdengar suara gemuruh dari bagian belakang rumahnya.

Tak berselang lama, tembok bagian belakang rumahnya ambruk.

“Awalnya ada suara gemuruh, langsung saya cek, kemudian bagian belakang rumah longsor,” ucapnya, Selasa (30/9).

Dirinya menuturkan, sempat berupaya menyelamatkan barang-barang berharganya.

“Saya langsung amankan barang-barang penting,” tuturnya.

