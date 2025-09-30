Viral, Arogansi Komunitas Sepeda Motor Setop Bus Pariwisata di Tikungan Jalan Ciwidey

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Media sosial diramaikan dengan aksi arogan komunitas sepeda motor yang memberhentikan bus pariwisata di wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Aksi berbahaya itu viral setelah diunggah di akun media sosial @infojawabarat.

Dalam rekaman video tersebut, tampak salah seorang pengendara motor memberhentikan bus pariwisata yang sedang melintas di jalan tikungan.

Pengendara itu memberi arahan kepada rombongan sepeda motor lainnya yang ada di belakang. Dia memberhentikan bus untuk memberi ruang kepada iring-iringan sepeda motor.

"Nekat! Rombongan pemotor matic menyetop sebuah bus yang tengah mengambil ancang-ancang untuk berbelok. Kejadian tersebut diduga terjadi pada Minggu (28/9) pagi di ruas jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung," tulis keterangan dalam video yang dikutip JPNN, Selasa (30/9).

"Banyak netizen menganggap aksi komunitas tersebut arogan karena membahayakan. Selain itu terdapat marka jalan tidak putus di mana seharusnya pengendara dilarang melewati garis tersebut, terutama saat menyalip kendaraan lain, karena area tersebut berbahaya atau memiliki risiko kecelakaan tinggi."

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Sigit Hartanto menuturkan, pihaknya tengah mendalami aksi arogansi yang dilakukan komunitas sepeda motor itu.

"Kami sedang dalami dulu ya kejadiannya," ucapnya singkat saat dikonfirmasi. (mcr27/JPNN)