Kepulan Asap Muncul dari Bawah Tiang Lampu di Jalan Muhammad Naim Depok

Selasa, 30 September 2025 – 13:30 WIB
Damkar Depok saat melakukan identifikasi kepulan asap. Foto : Damkar Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepulan asap muncul dari bawah tiang lampu di Jalan Muhammad Naim, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Menurut warga setempat, Juriah mengatakan kepulan asap tersebut sudah terjadi selama beberapa hari.

“Asapnya dari Minggu sore,” ucapnya.

Sehingga, masyarakat sekitar mengaku merasa khawatir akan kemunculan asap tersebut.

Sementara, Kabid Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Depok, Tesy Haryati mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kepulan asap tersebut, pada Senin (29/9).

“Kami dapat laporan dari warga, dari semalam sudah dicek PLN pakai tespen, hasilnya tidak ada aliran listrik,” ucap Tesy.

Kemudian, sekitar pukul 09.25 WIB, asap makin tebal. Dugaan awal, dipicu karena sampah yang terbakar.

“Petugas Damkar sempat menyemprotkan air ke lubang yang mengeluarkan asap tersebut. Namun, saat listrik dipadamkan, ternyata ada aliran listrik,” jelasnya.

