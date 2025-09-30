Mulai Hari Ini Sekolah Rakyat di Kabupaten Garut Mulai Beroperasi

jabar.jpnn.com, GARUT - Sekretaris Daerah Pemkab Garut, Nurdin Yana menyampaikan program Sekolah Rakyat saat ini mulai bersiap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Garut.

"Sekolah Rakyat itu besok (hari ini), insyaallah akan MPLS," kata Nurdin Yana.

Ia menuturkan Pemkab Garut selama ini sudah melakukan persiapan untuk mendukung program pemerintah pusat terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang sementara waktu diselenggarakan di BLK Jalan Samarang, Garut, sebelum nanti disiapkan gedung definitif.

Baca Juga: Polisi Tangkap 3 Pelaku Pembuat Sekaligus Pengedar Uang Palsu di Garut

Tercatat yang akan mengikuti program Sekolah Rakyat, kata dia, sebanyak 75 orang untuk tingkat sekolah dasar (SD) sebanyak 25 orang, dan sekolah menengah pertama (SMP) 50 orang, berikut kepala sekolahnya.

"Kepala sekolahnya sudah ditetapkan dari hasil Kemensos," katanya.

Ia menyampaikan rencananya tahapan MPLS itu akan dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, kemudian ada Kepala Balai Kesejahteraan Sosial, dan pejabat pemerintah daerah.

Baca Juga: Pemprov Jabar Perketat SOP SPPG Seusai Ratusan Pelajar di Garut Keracunan

Saat ini, kata dia, sudah menginstruksikan kepada seluruh camat untuk mengantarkan siswa program Sekolah Rakyat ke BLK di Jalan Samarang, Kecamatan Tarogong Kaler.

"Para camat untuk mengantarkan mereka masuk ke Sekolah Rakyat, mudah-mudahan mereka bisa hari ini," katanya.