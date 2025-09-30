Aktivitas Erupsi Efusi Terus Meningkat, Gunung Merapi Berstatus Siaga

jabar.jpnn.com, BOGOR - Aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masih tergolong cukup tinggi dengan status ditetapkan pada tingkat level 3 atau SIAGA.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebut suplai magma masih terus berlangsung, yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya.

Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso mengatakan berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental selama sepekan terakhir, aktivitas erupsi efusi di Gunung Merapi masih terus terjadi.

"Data pemantauan kami menunjukkan suplai magma masih berlangsung. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan apa pun di daerah potensi bahaya," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya, Sabtu (27/9).

Aktivitas Visual dan Kegempaan Meningkat Berdasarkan laporan BPPTKG, dalam sepekan terakhir teramati 88 kali guguran lava ke arah sektor barat daya, meliputi hulu Kali Bebeng, Kali Krasak, dan Kali Sat/Putih, dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter atau 2 kilometer.

Selain guguran lava, aktivitas kegempaan juga menunjukkan peningkatan dibandingkan minggu sebelumnya.

Tercatat ada 81 kali gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 644 kali gempa Fase Banyak (MP), dan 520 kali gempa Guguran (RF).

"Intensitas kegempaan pada minggu ini tercatat lebih tinggi, yang menandakan adanya peningkatan aktivitas di dalam tubuh gunung," kata Agus.