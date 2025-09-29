JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Terjadi Lagi, Puluhan Siswa Keracunan Seusai Menyantap Hidangan MBG di Ciamis

Terjadi Lagi, Puluhan Siswa Keracunan Seusai Menyantap Hidangan MBG di Ciamis

Senin, 29 September 2025 – 20:26 WIB
Terjadi Lagi, Puluhan Siswa Keracunan Seusai Menyantap Hidangan MBG di Ciamis - JPNN.com Jabar
Ilustrasi keracunan makanan dari menu makan bergizi gratis (MBG). Ilustrator: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIAMIS - Sebanyak 24 orang pelajar di SMP 4 Pamarican, Kabupaten Ciamis, dilaporkan diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (29/9/2025).

Para pelajar itu kemudian dilarikan ke Puskesmas Pamarican dan Banjarsari guna mendapat perawatan.

"Yang ditangani di Puskesmas Pamarican 15 orang, di Puskesmas Banjarsari 9," kata Kepala Puskesmas Pamarican Ciamis Teten saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Ia menuturkan dugaan keracunan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Para siswa mengalami gejala sakit perut, pusing, hingga mual.

"Kejadian pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Gejalanya mules, pusing, mual," ungkap dia.

Teten mengatakan saat ini para siswa tersebut tengah mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga:

"Sekarang sudah dapat penanganan secara medis," imbuhnya.

Sebelumnya, dugaan keracunan makanan usai mengonsumsi MBG terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Cianjur, dan Sukabumi.

Puluhan siswa SMP 4 Pamarican Ciamis diduga keracunan usai mengonsumsi paket MBG yang diterimanya untuk makan siang.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   MBG keracunan mbg paket mbg keracunan paket mbg keracunan ciamis keracunan mbg di ciamis smp 4 pamarican ciamis pelajar keracunan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU