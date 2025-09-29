Terjadi Lagi, Puluhan Siswa Keracunan Seusai Menyantap Hidangan MBG di Ciamis

jabar.jpnn.com, CIAMIS - Sebanyak 24 orang pelajar di SMP 4 Pamarican, Kabupaten Ciamis, dilaporkan diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (29/9/2025).

Para pelajar itu kemudian dilarikan ke Puskesmas Pamarican dan Banjarsari guna mendapat perawatan.

"Yang ditangani di Puskesmas Pamarican 15 orang, di Puskesmas Banjarsari 9," kata Kepala Puskesmas Pamarican Ciamis Teten saat dikonfirmasi.

Ia menuturkan dugaan keracunan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Para siswa mengalami gejala sakit perut, pusing, hingga mual.

"Kejadian pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Gejalanya mules, pusing, mual," ungkap dia.

Teten mengatakan saat ini para siswa tersebut tengah mendapatkan penanganan medis.

"Sekarang sudah dapat penanganan secara medis," imbuhnya.

Sebelumnya, dugaan keracunan makanan usai mengonsumsi MBG terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Cianjur, dan Sukabumi.