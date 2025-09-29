10 Bulan Berjalan, Program MBG Bikin 5.620 Siswa Keracunan Makanan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar kantin di sekolah-sekolah direhabilitasi untuk dijadikan dapur program Makan Bergizi Gratis guna mengurangi beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mencegah potensi kasus keracunan.

Said mengatakan setelah perjalanan 10 bulan, ada sekitar 5.620 pelajar yang mengalami keracunan, padahal niat program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak-anak menjadi pintar dengan makanan yang higienis.

"Bebannya (SPPG) terlalu berat kalau 3.000 (porsi), disesuaikan saja 1.000 (porsi) atau pemerintah dalam hal ini ngambil posisi yang ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah. Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian bagaimana dicek, sanitasinya, dan sebagainya, dan cakupannya hanya di sekolah itu. Itu akan lebih luar biasa," kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/9).

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Usul MBG di Jawa Barat Dihentikan Sementara

Menurut dia, program MBG adalah prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah disampaikan sejak kampanye dan harus dipenuhi.

Namun, permasalahan yang terjadi bukan semata-mata soal anggaran, melainkan juga upaya menyelamatkan anak-anak didik untuk mendapatkan makanan bergizi dengan sanitasi yang terjaga.

"Saya berpendapat, kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh, silakan evaluasi, tidak hanya anggaran, tetapi mekanismenya, juga pada expert yang menangani soal gizi," katanya.

Said mengatakan tidak ada kata terlambat untuk melakukan evaluasi terhadap program MBG, meskipun saat ini sudah ada sekitar 9.000 SPPG yang beroperasi.

Ia menegaskan keselamatan anak didik adalah hal yang nomor satu.