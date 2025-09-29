Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 26 Ribu Rumah Subsidi untuk MBR

JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 19:30 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto (tiga kiri) menekan sirene meresmikan akad massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci dengan menekan tombol sirene di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9).

Penekanan sirene dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta dua orang perwakilan penerima manfaat.

Sebelumnya, Prabowo secara simbolis juga menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 10 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari berbagai profesi, mulai dari asisten rumah tangga, tuna netra, tukang becak, perawat, guru, petani, hingga personel TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sektor perumahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi," ucap Presiden.

Kepala Negara menyebut pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat.

Menurutnya, target 3 juta unit tersebut harus dikejar dengan semangat tinggi sebagaimana pesan proklamator Bung Karno untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit.

"Gantungkan lah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sebanyak 3 juta rumah seolah sesuatu yang sulit dikejar, memang. Tugas pemerintah sebagai pemimpin, pemimpin yang transformatif dan berbuat perubahan ke arah yang baik untuk rakyat," kata Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26 ribu rumah subsidi di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
