JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Depok

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Depok

Senin, 29 September 2025 – 16:45 WIB
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. Foto: JPG

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pemotor wanita tewas terlindas truk di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Senin (29/9).

Diketahui, kecelakaan tersebut melibatkan satu unit motor Yamaha Nmax dan truk kontainer bermuatan air mineral.

Panit Lantas Polsek Sukmajaya, Ipda Isnandar mengatakan, bahwa korban meninggal dunia di lokasi kejadian, lantaran mengalami luka parah pada bagian kepala.

Baca Juga:

“Telah terjadi kecelakaan, tepatnya dari selatan ke utara di Jalan Raya Bogor,” ucapnya, Senin (29/9).

Dirinya menyebut, bahwa korban berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 30 tahun.

“Korban berjenis kelamin perempuan, tewas di TKP setelah kecelakaan antara roda dua dan roda empat,” tuturnya.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, bahwa diduga pemotor tersebut bersenggolan dengan pengendara lain, hingga terjatuh dan terlindas truk.

“Dugaan sementara dan berdasarkan keterangan juru parkir yang ada di sini, (korban) tersenggol motor hingga terjatuh, dan dari arah belakang ada truk terdorong hingga 10-15 meter,” jelasnya.

Seorang pengendara motor perempuan tewas terlindas truk di Jalan Raya Bogor, Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   jalan raya bogor kota depok kecelakaan lalu lintas tewas terlindas truk Polsek Sukmajaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU