Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pemotor wanita tewas terlindas truk di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Senin (29/9).

Diketahui, kecelakaan tersebut melibatkan satu unit motor Yamaha Nmax dan truk kontainer bermuatan air mineral.

Panit Lantas Polsek Sukmajaya, Ipda Isnandar mengatakan, bahwa korban meninggal dunia di lokasi kejadian, lantaran mengalami luka parah pada bagian kepala.

“Telah terjadi kecelakaan, tepatnya dari selatan ke utara di Jalan Raya Bogor,” ucapnya, Senin (29/9).

Dirinya menyebut, bahwa korban berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 30 tahun.

“Korban berjenis kelamin perempuan, tewas di TKP setelah kecelakaan antara roda dua dan roda empat,” tuturnya.

Dia menjelaskan, bahwa diduga pemotor tersebut bersenggolan dengan pengendara lain, hingga terjatuh dan terlindas truk.

“Dugaan sementara dan berdasarkan keterangan juru parkir yang ada di sini, (korban) tersenggol motor hingga terjatuh, dan dari arah belakang ada truk terdorong hingga 10-15 meter,” jelasnya.