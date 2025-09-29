KOOD Usulkan Lebaran Depok Jadi Warisan Budaya Tak Benda
jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Kumpulan Orang-orang Depok (KOOD), Ahmad Dahlan sebut pihaknya baru saja mengusulkan salah satu tradisi khas Depok agar bisa masuk ke daftar Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.
Permintaan tersebut, terjadi ketika dirinya mengikuti forum budaya di tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan juga di kementerian terkait.
Sehingga, KOOD bersama masyarakat budaya Depok mengusulkan agar Lebaran Depok dapat diajukan sebagai WBTB tambahan dari Kota Depok.
"Kami mengusulkan Lebaran Depok sebagai WBTB tambahan di Kota Depok. Mudah-mudahan bisa dibantu juga oleh Disporyata," ucapnya.
Dirinya menjelaskan, saat ini Kota Depok sudah memiliki dua warisan budaya yang tercatat di tingkat nasional, yaitu Gong Sibolong dan Tari Topeng Cisalak.
Sementara, di tingkat Provinsi Jawa Barat, tradisi Rebut Dandang juga telah diakui.
Karena itu, Lebaran Depok dinilai layak menjadi WBTB berikutnya.
"Lebaran Depok ini syarat sekali dengan muatan budaya. Makanya saya sampaikan langsung ke Menteri Kebudayaan agar bisa diusulkan menjadi WBTB milik Depok," tuturnya.
