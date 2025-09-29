Mister Cilo Asal Jakarta Raih Juara Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota Depok 2025
jabar.jpnn.com, DEPOK - Komunitas Mister Cilo asal Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih juara pertama dalam Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota Depok dan HUT ke-25 Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD).
Kemudian, Komunitas Bambu Runcing asal Bengkulu meraih juara kedua.
Dari total hadiah utama Rp50 juta, Mister Cilo mendapatkan hadiah Rp35 juta + tropy piala bergilir Wali Kota Depok.
Sedangkan Bambu Runcing, mendapatkan uang tunai Rp15 juta.
Wali Kota Depok, Supian Suri didampingi Kapolres Metro Depok dan Dandim 0508/Depok serta panitia yang langsung menyerahkan hadiah tersebut.
“Selamat buat para pemenang baik itu kelas lokal dan nasional,” ucapnya.
Supian menyebut, kedua komunitas ini berhasil mengalahkan 4 ribu peserta lainnya dari seluruh Indonesia.
Ada 570 kelas yang dipertandingkan, yakni kelas lokal dan nasional dengan jenis batu akik Cempaka, Bacan, dan Pandan.
