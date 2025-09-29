Mister Cilo Asal Jakarta Raih Juara Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota Depok 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komunitas Mister Cilo asal Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih juara pertama dalam Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota Depok dan HUT ke-25 Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD).

Kemudian, Komunitas Bambu Runcing asal Bengkulu meraih juara kedua.

Dari total hadiah utama Rp50 juta, Mister Cilo mendapatkan hadiah Rp35 juta + tropy piala bergilir Wali Kota Depok.

Baca Juga: Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota Depok Tembus 4 Ribu Peserta

Sedangkan Bambu Runcing, mendapatkan uang tunai Rp15 juta.

Wali Kota Depok, Supian Suri didampingi Kapolres Metro Depok dan Dandim 0508/Depok serta panitia yang langsung menyerahkan hadiah tersebut.

“Selamat buat para pemenang baik itu kelas lokal dan nasional,” ucapnya.

Supian menyebut, kedua komunitas ini berhasil mengalahkan 4 ribu peserta lainnya dari seluruh Indonesia.

Ada 570 kelas yang dipertandingkan, yakni kelas lokal dan nasional dengan jenis batu akik Cempaka, Bacan, dan Pandan.