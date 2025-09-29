Posind Sukses Selenggarakan Ajang Bergengsi MEWCI 2025, Calvin Lim Keluar Sebagai Juara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) Melalui PT Pos Properti Indonesia kembali mendukung ajang Microsoft Excel World Championship Indonesia (MEWCI) 2025.

Melanjutkan kesuksesan tahun sebelumnya, kompetisi edisi kedua yang lisensinya dipegang secara eksklusif oleh PT Pos Properti Indonesia ini mempertemukan talenta-talenta Excel terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk memperebutkan tiket emas menuju panggung dunia, Microsoft Excel World Championship di Las Vegas, Amerika Serikat.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dari PT Pos Indonesia (Persero) dan PT Pos Properti Indonesia serta perwakilan sponsor yang memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan talenta digital di Indonesia.

Kompetisi MEWCI 2025 telah mencapai babak final yang menegangkan. Para finalis yang berhasil menyisihkan ratusan peserta dari babak kualifikasi kini beradu kecepatan, ketepatan, dan strategi dalam memecahkan studi kasus kompleks.

Keseruan kompetisi ini hadir melalui rangkaian konten di akun Instagram @posproperti dan @fmwcindonesia, yang berhasil menyita perhatian audiens daring dan menegaskan bahwa Microsoft Excel kini menjadi cabang esports yang kompetitif dan digemari.

Chief Business Development & Hospitality Officer, Endro Tjahjono, yang secara resmi membuka babak final, mengaku bangga atas konsistensi penyelenggaraan MEWCI.

Baca Juga: Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota Depok Tembus 4 Ribu Peserta

Menurutnya penyelenggaraan kedua ini membawa skala yang lebih besar.

“Sebagai satu- satunya pemegang lisensi di Indonesia, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk membesarkan ekosistem esports Excel di tanah air. MEWCI adalah jembatan yang kami sediakan bagi talenta lokal untuk berani tampil di panggung internasional,” ujar Endro dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (29/9/2025).