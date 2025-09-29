Tingkatkan Kapastitas Perusahaan, Meitech Resmikan Kantor Baru di Summarecon Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Mekanika Elektrika Indocipta atau Meitech membuka kantor baru di kawasan komersil Summarecon Bandung, tepatnya di Magna Commercial MC 21.

Acara pembukaan ini mengusung tema 'Synergy of Integrity' yang menekankan pentingnya kerja sana dan integritas dalam mencapai kesuksesan.

CEO Meitech Nugroho Arie Putranto mengatakan, pembukaan kantor baru ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas perusahaan dalam menyediakan layanan jasa dan manufaktur mekanikal dan elektrikal.

"Kami sangat senang dapat membuka kantor baru di Summarecon Bandung. Ini merupakan langkah awal bagi kami untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas perusahaan, serta meningkatkan kualitas layanan kami kepada pelanggan," kata Nugroho dalam keterangannya, Senin (29/9).

Meitech adalah perusahaan yang bergerak di bidang mekanikal dan elektrikal, dengan layanan jasa dan manufaktur.

Perusahaan ini memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang berpengalaman dan tempat produksi manufaktur (workshop) yang representatif.

Workshop Meitech dilengkapi dengan berbagai fasilitas produksi yang lengkap dan modern, sehingga dapat menghasilkan produk-produk mekanikal yang terbaik dan kompetitif.

Dengan demikian, Meitech dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan.