Pemkot Bandung Gandeng Influencer Promosikan Brand UMKM Lokal

Senin, 29 September 2025 – 13:18 WIB
Para finalis fashion show di malam puncak final Putri Hijabfluencer Indonesia 2025 yang bertempat di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Minggu (29/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana menggandeng influencer atau pemengaruh muslim yang tergabung dalam Hijabfluencer untuk mempromosikan pariwisata di Bandung. 

Kerja sama tersebut tak lepas dari mereka yang ikut serta dalam ajang pencarian bakat. 

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Bandung sudah menjadi tuan rumah untuk kegiatan Putri Hijabfluencer dalam dua tahun berturut-turut. 

"Makanya, tadi saya mengajukan dengan pemilik IP (Intellectual Property) untuk lima tahun ke depan ini acara puncaknya selalu dilakukan di Kota Bandung. Nanti bisa disiapkan berbagai kegiatan mereka di sini sebagai aktivitas untuk bisa mengekspos Bandung," kata Farhan di Bandung Minggu (28/9/2025) malam. 

Selain memperkuat sektor pariwisata, Farhan ingin para influencer ini bisa mendatangi dan menggunakan produk UMKM Kota Bandung. 

Saat ini banyak jenama lokal baik yang berkaitan dengan pakaian muslim maupun produk lainnya yang bisa digaungkan.

Dengan demikian, ada kesinambungan antara geliat pariwisata dan pertumbuhan pelaku UMKM khususnya di bidang fesyen. Terlebih Bandung selama ini masih menjadi barometer dalam industri tersebut.

"Bandung dulu kan hanya ada Syafira ya yang paling terkenal, terus Rabbani. Muncul-muncul yang lain, nah sekarang ada beberapa brand nih contohnya Albis Group nah nanti grup-grup lain juga akan kami undang," jelasnya. 

