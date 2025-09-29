Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota Depok Tembus 4 Ribu Peserta

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) sukses menggelar Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 KOOD di Depok Open Space, 27-28 September 2025.

Meski baru perdana digelar di Kota Depok, daya pikat kolektor batu akik dari Provinsi Aceh hingga Papua begitu tinggi.

Tercatat lebih dari 4 ribu peserta mengikuti kontes batu yang memperebutkan hadiah Rp50 juta.

“Karena ini kan piala bergilir, jadi ternyata antusias peserta luar biasa membludak,” ucap Ketua Panitia Kontes Batu Akik Nusantara Piala Wali Kota Depok, Hamzah.

Dirinya menuturkan kontes ini merupakan wadah silaturahmi dan ajang kompetisi antarbatu akik yang dimiliki para kolektor.

Bagi pencinta batu akik, adalah suatu kebanggaan jika koleksinya dapat menarik pengunjung dan diperhitungkan oleh tim juri.

“Ketika batu ini dikonteskan dan diadu dengan beberapa jawara atau kolektor batu, lalu menang, maka tingkat harga koleksinya juga meningkat bisa sampai 10 kali lipat. Ini sebuah legitimasi,” tuturnya.

Tidak hanya peserta, tim juri yang menilai ribuan batu akik terbaik jenis Bacan dan Pandan ini juga datang dari penjuru negeri serta bersertifikasi level nasional.