Pemkot Cirebon Perketat Pengawasan Program MBG Demi Mencegah Kasus Keracunan Massal

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak terjamin gizi, kebersihan, dan kesehatannya.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengatakan pengawasan dilakukan menyeluruh mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, hingga penyajian makanan di sekolah.

“Setiap makanan dalam program MBG harus bergizi, segar, bersih, dan sehat. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” katanya pada Minggu (28/9)

Ia menegaskan Dinas Kesehatan bersama instansi terkait lainnya, sudah dilibatkan langsung untuk mengawasi dapur MBG agar seluruh standar yang ditetapkan terpenuhi.

Menurut dia, saat ini terdapat empat dapur di Kota Cirebon yang sudah beroperasi untuk membantu melaksanakan program MBG.

Ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, yang turut berperan dalam penyelenggaraan dapur MBG sebagai mitra pemerintah.

“Kami ingin nama baik Kota Cirebon tetap terjaga sekaligus memastikan anak-anak memperoleh nutrisi seimbang,” ujarnya.

Selain bahan makanan, kata dia, perhatian besar juga diberikan pada kondisi fisik dapur karena fasilitas tersebut harus bersih dan layak agar makanan yang dihasilkan aman dikonsumsi.