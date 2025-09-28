JPNN.com

Minggu, 28 September 2025 – 20:00 WIB
Dari Lapangam Hijau ke Dunia Bisnis, Beckham Putra Rilis Jersei Vintage hingga Lapangan Padel - JPNN.com Jabar
Pemain Persib Beckham Putra saat memperkenalkan brand lini pakaian jersei-nya di mini soccer di Cozy Infini Mini Soccer, Neglasari, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemain Persib Beckham Putra tak hanya pintar mengolah si bola bundar di atas lapangan. Dia mulai berkarier di luar sepak bola, sebagai pebisnis muda.

Di usianya yang masih 23 tahun, pemain yang akrab disapa Etam itu sudah punya dua bisnis, fesyen dan lapangan padel.

Teranyar, Etam memperkenalkan brand fesyen pertamanya yang diberi nama E7AM. Perkenalan clothing line-nya dikemas dalam sebuah acara pertandingan mini soccer di Cozy Infini Mini Soccer, Neglasari, Kota Bandung.

Etam mengatakan, brand E7AM lahir sejak tahun 2020 silam. Karena terganggu situasi pandemi Covid-19, ia tak lagi fokus pada bisnisnya itu.

Sampai akhirnya, 2025 ini dia kembali menghidupkan ‘E7AM’ dengan produk jersei yang ditawarkannya.

“Lebih fokus ke seperti jersei-jersei vintage lah. Seperti jersei kustom juga bisa, jadi lebih fokusnya ke jersei blocksport,” kata Etam saat ditemui dalam acara launching di Bandung, Minggu (28/9).

Penggawa Timnas Indonesia itu mengungkapkan, fesyen yang stylish erat kaitannya dengan pesepakbola di luar lapangan. Seperti pemain bola di luar negeri, gaya berpakaiannya kerap jadi sorotan.

Karena itu, Etam yang juga aware dengan penampilannya, merambah bisnis fesyen, khususnya jersei.

Pemain Persib Beckham Putra memperkenalkan brand fesyen jersei miliknya yang diberi nama E7AM. Begini cerita membangun usahanya.
