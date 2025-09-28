Liga 4 Piala Bandung Utama: Bibit Pesepak bola Lahirkan The Next Beckham Putra

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kompetisi sepak bola amatir Liga 4 Piala Bandung Utama 2025 resmi digelar di Stadion Sidolig, Kota Bandung pada 28 September – 18 Oktober 2025.

Sebanyak 26 klub amatir Perkumpulan Sepak bola (Ps) anggota PSSI Kota Bandung dan klub Liga 4 asal Kota Bandung tampil untuk meraih tiket ke tingkat Jawa Barat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, kompetisi amatir ini untuk menyaring bibit-bibit pesepakbola sedari dini. Pembinaan dan pendidikan dinilai penting untuk mencetak calon atlet berprestasi.

Ia pun menyinggung sosok Beckham Putra dan Febri Hariyadi, dua pesepakbola Persib jebolan Diklat yang berhasil tembus ke tim senior. Keduanya bahkan menjadi andalan skuad Timnas Indonesia, era pelatih Luis Milla dan Patrick Kluivert.

Lebih lanjut, kata Farhan, Febri dan Beckham dua contoh pemain diklat yang berprestasi. Mereka bisa bersaing dengan pemain inti Persib yang didominasi legiun asing.

“Ini artinya bahwa pemain Persib itu yang lahir dari diklat itu kan Beckham dan Febri itu lahir dari Diklat 2013 – 2014, jadi artinya pemain diklat itu lulusannya sudah selevel dengan pemain asing yang Persib rekrut, seperti kata pengamat sepak bola, tim Persib ma pikasieuneun (menakutkan),” kata Farhan saat membuka Liga 4 Piala Bandung Utama 2025 di Stadion Sidolig, Minggu (28/9/2025).

Baca Juga: Komentar Pelatih Persita Seusai Anak Asuhnya Sukses Pecundangi Persib

Melalui kompetisi sepak bola amatir ini, Farhan berharap, bisa mencetak pesepakbola muda lainnya dari Bandung penerus Beckham Putra dan Febri Hariyadi.

Ia juga menyebut, sosok pemain legendaris seperti Robi Darwis, Adeng Hudaya, Ajat Sudrajat, dan Djajang Nurdjaman, juga menjadi panutan anak-anak muda yang berkiprah di bidang sepak bola.