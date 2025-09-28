7 Artis Luncurkan Artist.Inc, Skincare Rejuvenate untuk yang Aktif Tampil di Kamera

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pekerjaan konten kreator, influencer atau pemengaruh, afiliator, hingga live streamer, kini menjadi profesi yang banyak diminati masyarakat, khususnya generasi muda.

Berdasarkan riset Populix tahun 2024, lebih dari 65% Gen Z di Indonesia bercita-cita menjadi bagian dari industri ini karena fleksibilitas, potensi penghasilan tinggi, dan kebebasan berekspresi.

Semua ini menunjukkan kebutuhan yang tinggi akan perawatan kulit yang efektif dan cepat bekerja, terutama bagi mereka yang sering tampil di depan kamera.

Menjawab kebutuhan tersebut, tujuh artis Indonesia, yaitu Marcel Chandrawinata, Mezty Mez, Aqeela Calista, Denita Wiraguna, Rasya BBI, Haviza Devi, dan Zoe Abbas, meluncurkan brand skincare Artist.Inc.

Terinspirasu dar rutinitas dunia hiburan yang padat, Artist.Inc menghadirkan tujuh produk perawatan kulit yang diformulasikan khusus untuk menjaga kulit tetap sehat, segar, dan siap tampil kapan saja.

Produk tersebut terdiri dari facial wash, essence toner, multi serum, eye serum, moisturizer sunscreen, dan night cream.

Baca Juga: Pemkab Bandung Barat Cabut Status KLB Keracunan Massal Paket MBG

Salah satu owner Artist.Inc, Rasya Hidayah mengatakan, sebagai figur publik, mereka dituntut untuk tampil prima setiap hari, menjalani sesi makeup berlapis, tampil di pangung, syuting, hingga menghadiri berbagai agenda penting.

“Kondisi ini membuat kulit wajah rentan lelah dan kehilangan kesegarannya. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Artist.Inc menghadirkan rangkaian tujuh produk skincare yang dikembangkan dengan kebutuhan rejuvenate,” kata Rasya.