Pemkab Bandung Barat Cabut Status KLB Keracunan Massal Paket MBG

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait insiden keracunan massal diduga disebabkan sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (27/9/2025).

Pada persitiwa ini, setidaknya tercatat lebih dari 1.300 siswa sebagai korban.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pencabutan KLB dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Terutama adalah angka kesembuhan pasien yang terus meningkat dan tidak terjadinya kasus baru.

Baca Juga: Komentar Tegas Prabowo Soal Maraknya Kasus Keracunan Massal MBG

“Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan,” kata Jeje, dikutip Minggu (28/9).

Seperti diketahui, peristiwa keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terjadi dengan 2 gelombang, yakni pada Senin (22/9) dan Rabu (24/9).

Pada gelombang pertama, fenomena keracunan massal awalnya dialami oleh sejumlah siswa SMK Pembangunan di Cipongkor, Bandung Barat pada Senin (22/9) siang.

Baca Juga: GP Ansor Depok Minta Pemkot Lakukan Pengawasan Ketat Program MBG

Mereka mengalami sejumlah gejala mulai pusing, demam, mual, muntah-muntah, sakit perut, sesak nafas, hingga kejang-kejang diduga usai menyantap sajian MBG yang didistribusikan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi Kampung Cipari, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, KBB.

Siswa-siswa dari sekolah lainnya kemudian menyusul bertumbangan di Cipongkor mulai jenjang PAUD sampai SMA sederajat diduga usai menyantap MBG dari dapur yang sama.