Angkot Tabrak Mobil dan Motor di Depok, 1 Korban Luka Serius di Wajah

Sabtu, 27 September 2025 – 19:05 WIB
Sabtu, 27 September 2025 – 19:05 WIB
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. Ilustrasi Foto: Dok JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satu unit angkutan umum (angkot) 29 jurusan Parung-Ciputat menabrak mobil dan motor di Bojongsari, Kota Depok, Sabtu (27/9/2025). Akibatnya, satu orang mengalami luka serius.

Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok AKP Burhan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia menjelaskan, awalnya sopir angkot 29 jurusan Parung-Ciputat berinisial JA, melintas dari Ciputat menuju Parung.

Setibanya di lokasi, sang sopir tidak bisa mengendalikan angkotnya, sehingga berpindah ke jalur yang berlawanan.

"Kemudian menabrak kendaraan R2 Yamaha Mio M3 yang melaju dari arah Parung ke Ciputat, dan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saudara IR," ucap Burhan.

Alhasil, kata Burhan, seorang pengendara motor berinisial AR mengalami luka yang cukup parah pada bagian wajahnya.

“Terjadi kerusakan kendaraan, pengendara motor mengalami luka para di bagian wajah,” tuturnya.

Burhan menuturkan, korban langsung di larikan ke RSUD Depok untuk mendapatkan penanganan medis.

“Korban luka sudah dibawa ke RSUD Depok,” ujarnya.

Angkot mendabrak motor dan mobil di Bojongsari, Kota Depok, satu pengendara motor mengalami luka pada wajahnya
