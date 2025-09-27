JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hari Bakti Postel, Menteri Komdigi Dorong Kolaborasi untuk Percepat Digitalisasi Nasional

Hari Bakti Postel, Menteri Komdigi Dorong Kolaborasi untuk Percepat Digitalisasi Nasional

Sabtu, 27 September 2025 – 16:30 WIB
Hari Bakti Postel, Menteri Komdigi Dorong Kolaborasi untuk Percepat Digitalisasi Nasional - JPNN.com Jabar
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid saat menghadiri peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di halaman Kantor Pos Indonesia, Kota Bandung, Sabtu (27/9/2025). Foto: Pos Indonesia.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid mendorong lahirnya aksi-aksi kolaborasi untuk mempercepat konektivitas digital nasional yang saat ini sudah di angka 80 persen.

Menurutnya, digitalisasi sebagai motor penggerak utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Setiap menara BTS yang berdiri, setiap kabel serat optik yang dibentangkan, dan setiap desa yang berhasil terhubung internet adalah fondasi nyata menuju target 8 persen pertumbuhan ekonomi,” ucap Meutya dalam sambutannya saat memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di halaman Kantor Pos Indonesia, Kota Bandung, Sabtu (27/9/2025).

Baca Juga:

Meutya mengatakan, pembangunan infrastruktur digital nasional sejatinya menunjukkan konsistensi dari tahun ke tahun, ditandai dengan masifnya layanan publik digital saat ini, serta pesatnya pertumbuhan transaksi elektronik.

Meski demikian, lanjut Meutya, digitalisasi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan.

Berdasarkan data Komdigi, diketahui sebanyak 2.333 desa di Indonesia masih belum terkoneksi internet.

Baca Juga:

Dengan rincian, 2.017 desa tanpa layanan 4G, serta 316 desa tidak berpenghuni memerlukan pembangunan konektivitas.

Dia optimis, pekerjaan rumah ini bisa diselesaikan dengan penguatan sinergi antara pemerintah sebagai regulator, dengan para pelaku usaha sebagai pelaku pembangunan.

Hari Bakti Postel, Menteri Komdigi, Meutya Hafid mendorong kolaborasi untuk percepat digitalisasi nasional
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pt pos indonesia menteri komdigi meutya hafid hari bakti postel

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU