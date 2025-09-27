Hanif Dhakiri Sambut Baik Keputusan Menkeu Purbaya Soal Cukai Rokok Tahun 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2026 tidak akan mengalami kenaikan.

Kepastian tersebut, diperoleh seusai pertemuan Purbaya dengan perwakilan asosiasi pengusaha rokok.

“Jadi tahun 2026, tarif cukainya tidak kita naikkan,” ucap Purbaya.

Keputusan ini, mendapatkan sambutan positif karena selama ini industri hasil tembakau nasional, telah menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi industri dan tenaga kerjanya dari berbagai tekanan regulasi, khususnya kebijakan kenaikan cukai.

Langkah Menkeu tersebut disambut baik Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri.

Menurutnya, kebijakan itu patut diapresiasi karena memberi kepastian usaha bagi industri tembakau nasional sekaligus melindungi jutaan buruh serta petani kecil yang bergantung pada keberlangsungan sektor tersebut.

“Keputusan Menkeu untuk tidak menaikkan CHT 2026 sudah tepat dan patut diapresiasi. Dengan langkah ini, Menkeu memberi kepastian usaha bagi industri sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada jutaan buruh dan petani tembakau yang sangat bergantung pada stabilitas kebijakan ini,” tutur Hanif dikutip Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, keputusan tersebut juga penting dalam menjaga lapangan kerja di sektor hasil tembakau.