Satu Bulan Program Gizi Perum Jasa Tirta II, Ibu Hamil dan Balita Mulai Rasakan Manfaat

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta II melalui Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) melaksanakan Program Pencegahan & Penanggulangan Stunting dan Gizi Buruk di wilayah Jatiluhur.

Program yang dimulai pada 25 Agustus 2025 ini direncanakan berjalan hingga tiga bulan, dengan fokus pada pendampingan gizi berkelanjutan.

Hingga saat ini, program telah berjalan selama satu bulan dan memasuki tahap evaluasi yang dilaksanakan bersama tenaga kesehatan serta kader setempat.

Hasil awal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan manfaat secara fisik melalui peningkatan gizi, tetapi juga memberikan edukasi dan perubahan kebiasaan yang lebih sehat bagi ibu hamil maupun orang tua balita.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso mengatakan, program ini menyasar 10 ibu hamil, 10 balita dengan gizi kurang, serta lima balita dengan gizi buruk.

"Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pemberian makanan tambahan (PMT) setiap hari, dilengkapi dengan susu, protein tinggi seperti telur, serta vitamin untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak," ucap Imam dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (26/9/2025).

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Perum Jasa Tirta II terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Adapun upaya ini sejalan dengan program pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang kesehatan.