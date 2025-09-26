JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Tito Karnavian Minta Pemda Jadi Garda Terdepan Hadapi Krisis MBG

Tito Karnavian Minta Pemda Jadi Garda Terdepan Hadapi Krisis MBG

Jumat, 26 September 2025 – 19:00 WIB
Tito Karnavian Minta Pemda Jadi Garda Terdepan Hadapi Krisis MBG - JPNN.com Jabar
Mendagri Tito Karnavian. Ilustrasi Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus menjadi garda terdepan dalam penanganan awal kasus Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sehingga, Tito meminta Pemda memperkuat koordinasi dengan Satgas MBG di daerah agar mitigasi berjalan cepat dan tepat.

“Kalau ada insiden, yang pertama pasti Pemda. Mereka punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, hingga sistem darurat. Jadi, respons awal harus dilakukan otoritas daerah,” ucapnya, Jumat (26/9).

Baca Juga:

Dirinya menuturkan, kebijakan ini dinilai sebagai langkah taktis, cepat, dan tepat yang memang dibutuhkan di tengah kebingungan banyak pihak menghadapi krisis MBG.

Sementara, Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, arahan Mendagri menjadi penegasan penting bahwa Pemda tidak bisa pasif, melainkan harus sigap dan proaktif.

Ricky menilai, sudah saatnya ada desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah. Pemda perlu diberi otoritas langsung untuk mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi, serta memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah.

Baca Juga:

Model ini bisa meniru pola saat penanganan Covid-19, ketika Pemda diberi ruang luas untuk menggerakkan Puskesmas, Posyandu, dan Satgas lokal. Hasilnya, respons menjadi lebih cepat, kontekstual, dan sesuai kondisi daerah.

“BGN tetap pegang standar nasional, tapi eksekusi lapangan dilakukan Pemda. Co-governance seperti ini lebih efektif, karena masalah gizi dan kesehatan publik tidak bisa hanya dikendalikan dari pusat,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebut Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjadi garda terdepan menghadapi penanganan awal kasus MBG
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemerintah daerah tito karnavian mendagri MBG makan bergizi gratis dapur mbg keracunan massal keracunan mbg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU