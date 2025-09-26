Dinkes Bandung Barat Tunggu Hasil Tes Laboratorium Penyebab Keracunan Massal di Cipongkor
jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat masih menunggu hasil tes laboratorium mengena penyebab keracunan 1.000-an lebih pelajar di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, KBB.
Dugaan sementara, para siswa yang mengalami keracunan usai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes KBB Lia N Sukandar mengatakan, pihaknya menunggu hasil laboratorium sampel makanan.
“Uji laborarorium berkoordinasi dengan labkesmas. Hasilnya biasanya lebih cepat selama lima hari. Jadi besok Jumat (hari ini) mudah-mudahan sudah keluar (hasilnya),” kata Lia, Jumat (26/9/2025).
Selain sampel makanan, beberapa muntahan dari pelajar yang mengalami keracunan juga tengah dilakukan uji laboratorium.
“Saat kejadian karena kami ada di lokasi kejadian, jadi kami mengambil muntahan pasien sebanyak dua kantong,” ujarnya.
Lia juga memastikan, Dinkes Kabupaten Bandung Barat terus memantau kondisi para siswa yang terdampak dan memberikan penanganan medis secara intensif.
Korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Bandung Barat, Jawa Barat, mencapai lebih dari 1.000 orang.
Dinkes Bandung Barat menanti hasil tes laboratorium kasus keracunan paket MBG di Cipongkor dan Cihampelas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News