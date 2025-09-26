JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dony Ahmad Munir Pastikan Korban Keracunan MBG Sumedang Mendapatkan Perwatan Maksimal

Dony Ahmad Munir Pastikan Korban Keracunan MBG Sumedang Mendapatkan Perwatan Maksimal

Jumat, 26 September 2025 – 14:45 WIB
Dony Ahmad Munir Pastikan Korban Keracunan MBG Sumedang Mendapatkan Perwatan Maksimal - JPNN.com Jabar
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat mengecek kondisi pasien keracunan paket MBG di Puskesmas Ujungjaya, Sumedang, Kamis (25/9/2025) malam. Foto: doc. Pemkab Sumedang

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memastikan seluruh pasien korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) ditangani dengan cepat dan intensif oleh tenaga medis. 

Adapun pasien yang menjadi korban keracunan dirawat di beberapa puskesmas, termasuk Ujungjaya, Tomo, dan Cimalaka. 

"Tenaga medis kami hadir untuk merawat, memberikan perhatian, dan pemantauan secara intensif. Jangan panik, pemerintah hadir untuk berikhtiar menyembuhkan para pasien," kata Dony saat meninjau langsung kondisi pasien yang dirawat di Puskesmas Ujungjaya, Kamis (25/9/2025) malam.

Baca Juga:

Menurutnya, seluruh kebutuhan pasien telah dipastikan terpenuhi mulai dari tenaga medis, obat-obatan, perawat, hingga ambulans yang siaga. 

Tidak hanya pasien, kenyamanan bagi keluarga yang menunggui juga menjadi perhatian pemerintah. 

Meski sejumlah pasien terpaksa dirawat di lorong Puskesmas akibat keterbatasan ruang, fasilitas perawatan akan terus diperbaiki.

Baca Juga:

Bupati Dony juga menegaskan, seluruh biaya pengobatan korban ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa status Kejadian Luar Biasa (KLB) akan segera ditentukan setelah kajian lebih lanjut.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memastikan korban keracunan MBG di Sumedang mendapatkan perawatan medis maksimal.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir keracunan massal keracunan mbg paket mbg keracunan paket mbg keracunan sumedang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU