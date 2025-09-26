1.479 Mahasiswa Baru Ikuti Pekan Ta’aruf 2025 UIKA Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pekan Ta’aruf 2025 Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor sukses digelar pada 22–25 September 2025 dan diikuti ribuan mahasiswa baru dengan penuh antusias.

Terdapat 1.479 mahasiswa baru yang resmi bergabung dalam keluarga besar UIKA tahun ini.

Bukan sekadar acara seremonial, Ta’aruf 2025 jadi momen penting buat mahasiswa baru untuk kenal lebih dekat dengan dunia kampus.

Mulai dari tur kampus, papermob raksasa bertuliskan Ibn Khaldun Muda 2025, sampai sesi materi bareng tokoh penting, semuanya bikin Ta’aruf kali ini penuh warna dan bermakna.

Rektor UIKA, Prof. Mujahidin, mengingatkan mahasiswa baru agar tidak menyia-nyiakan kesempatan kuliah.

“Sukses bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi juga sukses di tengah masyarakat. Empat tahun lagi ketemu di wisuda, insyaAllah kalian sudah siap mengabdi,” ucapnya.

Kepala LLDIKTI IV Jabar-Banten, Dr. Lukman menekankan pentingnya kerja keras biar bisa lulus tepat waktu.

“Tetapkan cita-cita sejak sekarang. Masa kuliah nggak akan bisa diulang, jadi manfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.