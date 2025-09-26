Polrestabes Bandung Menggelar Simulasi Pengamanan Aksi Antisipasi Kaos

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota Bandung pada 29 Agustus – 1 September 2025 berujung ricuh. Korban berjatuhan, baik dari massa aksi maupun aparat keamanan.

Sebagai antisipasi dan agar kericuhan tak terulang, Polrestabes Bandung menggelar simulasi huru hara di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, Jumat (26/9/2025).

Kegiatan ini sebagai kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menuturkan, simulasi ini melibatkan ratusan personel dari berbagai satuan, seperti Sabhara Brimob hingga Satlantas. Latihan tersebut difokuskan pada penanganan massa aksi yang berujung ricuh.

"Simulasi ini dilakukan agar personel terbiasa dengan berbagai skenario lapangan, mulai dari pengendalian massa, penggunaan peralatan dalmas, hingga evakuasi korban," kata Budi.

Dalam simulasi, situasi aksi digambarkan sekelompok orang yang berujung rasa. Mereka kecewa terhadap kinerja DPR yang tak mementingkan kepentingan masyarakat.

Namun situasi unjuk rasa berubah ricuh. Massa mulai melemparkan barang-barang ke arah petugas. Aparat terlihat tengah mencoba melakukan negosiasi dengan pendemo.

Situasi kian memanas. Aparat kemudian membentuk barikade hingga menurunkan kendaraan taktis untuk membubarkan massa. Petugas medis juga tampak sudah siap untuk mengevakuasi korban.