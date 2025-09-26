Diskominfo Purwakarta Tertibkan Kabel Internet Semrawut di Pinggir Jalan

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta melakukan penataan ulang kabel internet dan TV untuk mengatasi kesemrawutan kabel di sisi jalan sekitar wilayah Purwakarta.

"Penataan jaringan kabel ini menjadi perhatian, untuk mengatasi kesemrawutan kabel-kabel di pinggir jalan, khususnya di wilayah perkotaan," kata Kepala Diskominfo Purwakarta, Hendra Fadly.

Ia mengatakan, kesemrawutan kabel harus diatasi karena dapat mengganggu keindahan kota serta berpotensi membahayakan warga yang melintas di jalan raya.

Baca Juga: Komentar Sekda Herman Suryatman Soal Bedol Desa Pejabat Purwakarta ke Pemprov Jabar

"Kami sudah merencanakan penataan kabel dari berbagai penyedia, baik di jalan-jalan utama maupun di gang-gang," katanya.

Untuk ke depannya, pemasangan kabel internet dan TV kabel harus lebih rapi dan indah dipandang mata.

Menurut dia, jumlah penyedia layanan internet dan TV kabel di wilayah Purwakarta terus bertambah pesat, seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Akibatnya, semakin banyak kabel yang terpasang.

Baca Juga: Polres Purwakarta Sita Ratusan Liter Ciu dari Toko Jamu

Kondisi itu, katanya, tidak hanya membuat tata kota kurang enak dipandang, tetapi juga dapat membahayakan warga yang melintas di jalan raya, karena di beberapa titik terdapat kabel yang menjuntai hingga ke jalan.

Selain itu juga terdapat beberapa tiang kabel yang hampir ambruk, karena kejadian tersangkut kendaraan.