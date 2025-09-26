JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Diskominfo Purwakarta Tertibkan Kabel Internet Semrawut di Pinggir Jalan

Diskominfo Purwakarta Tertibkan Kabel Internet Semrawut di Pinggir Jalan

Jumat, 26 September 2025 – 14:30 WIB
Diskominfo Purwakarta Tertibkan Kabel Internet Semrawut di Pinggir Jalan - JPNN.com Jabar
Penertiban kabel semrawut. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta melakukan penataan ulang kabel internet dan TV untuk mengatasi kesemrawutan kabel di sisi jalan sekitar wilayah Purwakarta.

"Penataan jaringan kabel ini menjadi perhatian, untuk mengatasi kesemrawutan kabel-kabel di pinggir jalan, khususnya di wilayah perkotaan," kata Kepala Diskominfo Purwakarta, Hendra Fadly.

Ia mengatakan, kesemrawutan kabel harus diatasi karena dapat mengganggu keindahan kota serta berpotensi membahayakan warga yang melintas di jalan raya.

Baca Juga:

"Kami sudah merencanakan penataan kabel dari berbagai penyedia, baik di jalan-jalan utama maupun di gang-gang," katanya.

Untuk ke depannya, pemasangan kabel internet dan TV kabel harus lebih rapi dan indah dipandang mata.

Menurut dia, jumlah penyedia layanan internet dan TV kabel di wilayah Purwakarta terus bertambah pesat, seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Akibatnya, semakin banyak kabel yang terpasang.

Baca Juga:

Kondisi itu, katanya, tidak hanya membuat tata kota kurang enak dipandang, tetapi juga dapat membahayakan warga yang melintas di jalan raya, karena di beberapa titik terdapat kabel yang menjuntai hingga ke jalan.

Selain itu juga terdapat beberapa tiang kabel yang hampir ambruk, karena kejadian tersangkut kendaraan.

Diskominfo Kabupaten Purwakarta melakukan penataan ulang kabel internet dan TV untuk mengatasi kesemrawutan kabel di sisi jalan sekitar wilayah Purwakarta
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kabel internet Diskominfo purwakarta kabel semrawut pemkab purwakarta penertiban kabel kabupaten purwakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU