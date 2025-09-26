Bandung Jadi Pasar Potensial, Fotile Perkenalkan 2 Unit Kompor Gas Pintar

JPNN.com

Jumat, 26 September 2025 – 11:46 WIB
Fotile Indonesia memperkenalkan dua unit kompor gas pintar yakni GEG88201-Y dan GEG88306 di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Produsen alat dapur premium asal Tiongkok, Fotile, memperkenalkan kompor gas pintar dengan teknologi Smart Synchronize di Indonesia 

Dua produk unggulan yang diperkenalkan, yaitu kompor gas GEG88201-Y dan GEG88306, yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman memasak lebih menyenangkan dan efisien. 

National Head of Marketing Fotile Indonesia Tommy Pratomo mengatakan, saat ini perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada ponsel pintar saja, alat memasak pun punya teknologi canggih yang kian memudahkan pengguna. 

"Fotile selalu menjadi yang terdepan dalam menciptakan sebuah kebiasaan baru di dalam sebuah kegiatan memasak di rumah, kebiasaan yang mungkin sudah menjadi lazim dalam kita lainnya, seperti menyalakan AC dengan remote control dan mematikan TV dengan remote control," kata National Head of Marketing Fotile Indonesia Tommy Pratomo dalam acara di Bandung, Jumat (26/9). 

"Kali ini Fotile dengan teknologi smart synchronize yang memudahkan menyalakan pengisap asap atau cooker hood hanya dengan menyalakan api kompor gas," sambungnya. 

Kali ini, Fotile memperkenalkan kompor gas pintar ini ke masyarakat Bandung. 

Fotile sendiri optimistis menghadapi pasar Jawa Barat, khususnya wilayah Bandung Raya. 

Regional Sales Manager Fotile Jawa Barat Stephanus Koerniawan mengatakan, meski pasar Jabar cukup menantang, justru punya potensi besar untuk pertumbuhan. 

Produsen alat dapur premium asal Tiongkok, Fotile, memperkenalkan dua unit produk kompor gas pintar untuk pasar Bandung Raya. Begini keunggulannya.
TAGS   fotile fotile indonesia kompor gas pintar kompor gas

