Primaya Hospital Depok Resmikan Klinik Khusus Luka Diabetes

jabar.jpnn.com, DEPOK - Primaya Hospital Depok resmi membuka Klinik Melodi (Merawat Loeka Diabetik) sebagai pusat layanan komprehensif dalam penanganan luka, khususnya luka diabetik.

Klinik ini, dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang terintegrasi dan berstandar tinggi dalam perawatan luka yang kompleks.

Klinik Melodi tidak hanya menangani luka diabetik, tetapi juga berbagai jenis luka lain, seperti luka vaskular, luka pasca operasi, luka bakar, hingga luka kronis yang membutuhkan perhatian khusus.

Dengan pendekatan multidisiplin, pasien akan mendapatkan perawatan holistik mulai dari diagnosis, tindakan medis, hingga rehabilitasi.

Direktur Primaya Hospital Depok, dr. Hanny Marliana, MARS menyampaikan, Klinik Melodi hadir sebagai bentuk komitmen Primaya Hospital Depok dalam memberikan layanan kesehatan terbaik.

“Khususnya bagi pasien dengan luka diabetik yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Dengan dukungan tim dokter spesialis dan subspesialis yang berpengalaman,” ucapnya.

Dirinya menerangkan, bahwa kasus diabetes cukup tinggi yang ditangani Primaya Hospital Depok.

“Di mana perawatan luka diabetes ini karena kasus diabetes cukup tinggi, nomor satu. Yang kedua, untuk perawatan luka diabetes ini lebih sulit dibanding luka-luka yang lain,” ujarnya.